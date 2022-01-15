Президент России Владимир Путин намерен вернуть России политическое могущество времен СССР. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью El Confidencial.

По его словам, Варшава отказывается принять политику умиротворения и идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину, думая, что это усмирит его амбиции.

«Что еще мы можем сделать, чтобы удовлетворить имперские амбиции Путина? Ничего. Мы можем предложить только больше санкций», — сказал экс-дипломат.

Ващиковский добавил, что необходимо ввести санкции и в отношении знаменитостей, поддерживающих Путина, например бизнесменов, спортсменов, художников и ученых. Бывший министр подчеркнул — нельзя позволить, чтобы российские военные принимали участие в вооруженных конфликтах в Донбассе или Казахстане, а московский «Спартак» играл в Мадриде.