«Экономических и финансовых предпосылок для девальвации маната нет», — Фикрет Юсифов

Цена барреля остается главным компонентом прогнозов о перспективах экономики и государственного бюджета. В главном финансовом документе страны балансирующая цена барреля заложена на уровне 40 долларов, что на 5 долларов больше нормы отсечения в бюджете текущего года.

К вопросу о том, насколько оправдана эта цифра, единого мнения среди представителей экспертного сообщества нет. Под занавес текущего года котировки нефти несколько возросли, поддержав приток валютных поступлений в страну, сказал # председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов. Однако весь истекающий год прошел в условиях сильной волатильности нефтяных индексов.

«При такой изменчивости котировок сложно прогнозировать поведение нефти в наступающем году, впрочем, как и оценивать обоснованность заложенной в госбюджете цены барреля. — сказал ученый. – Из-за пандемии нефть в истекающем году упала до рекордных минимумов, однако последние месяцы года стабильно торгуется в районе 50 долларов за баррель. Но эта временная стабильность, конечно же, не повод ожидать аналогичного сценария в следующем году, поскольку никто не может прогнозировать дальнейший ход событий. Котировки нефти зависят от динамики пандемии, а как она сложится, неизвестно. Все мы видим, как непредсказуемо развиваются события вокруг пандемии и случившаяся в Великобритании мутация коронавируса яркое тому свидетельство. А потому мы не можем спрогнозировать, что будет дальше с нефтью и как сложится ковидная динамика».

По оценкам «Агентства нефтегазовой информации», перспективы нефти на будущий год выглядят менее оптимистично по сравнению с текущим годом. По мнению российских аналитиков, в I квартале 2021 года цены на нефть упадут до 30 долларов США за баррель. В среднем же декабрьские прогнозы изменились в сторону понижения до отметки в 55 долларов США за баррель с ранее ожидаемых 60 долларов США за баррель. По словам ведущего аналитика QBF Олега Богданова, в Европе, США и других странах снова начали вводить ограничения и объявлять локдауны. Информация о мутации коронавируса в Великобритании также ухудшила общую ситуацию.

Никто не предполагал, по крайней мере публично, что рынок нефти столкнется с такими вызовами. Самую низкую среднюю цену — $60 за баррель Brent — прогнозировали специалисты банков Morgan Stanley и Citi. По факту на 15 декабря 2020 г. средний уровень цен в 2020 г. составил $42,85 за баррель Brent. Однако это не значит, что стоит совсем отказаться прогнозов. Прогнозы говорят об актуальном взгляде в будущее. Исходя из них, компании формируют свои бюджеты, а инвесторы выстраивают позиционирование в активах.

Ожидания ведущих специалистов упираются в нестабильность ключевого фактора, влияющего на рынок нефти – пандемии коронавируса.

«В течение всего следующего года эта проблема будет дамокловым мечом нависать над рынком нефти, — продолжил Юсифов. – Учитывая это, бюджетные прогнозы на следующий год вызывают противоречивые эмоции. Прошедший под знаком коронавируса, этот кризисный год нанес серьезный удар по экономике на уровне 10% реального ВВП. Официальные цифры спада ВВП на 4,3% считаю неоправданными, поскольку реальная экономика – малый и средний бизнес фактически не работают, отсутствует адекватный ситуации и масштабам экономики уровень государственной поддержки и финансовых вливаний».

Если сравнивать с непредсказуемой и сложной текущей экономической ситуацией, говорит аналитик, прогнозы в бюджете 2021 года выглядят в высшей степени оптимистично.

«Судя по проекту достаточно смелого бюджета на 2021 год, а также росту его доходных и расходных статей, возможно, ожидаются решительные шаги правительства для исполнения таких ожиданий», — полагает профессор. Вопреки бытующему в экспертных кругах мнению, собеседник не считает девальвацию нацвалюты необходимым условием покрытия 7,5 млрд. манатов дефицита в сводном бюджете страны, хотя и находит эту сумму «серьезной».

«Для девальвации маната нет никаких оснований при текущей цене нефти в 50 долларов, — уверен Юсифов. – Удешевление маната будет актуально, если цена барреля опустится до 20 долларов. Да, может быть принято политическое решение девальвировать нацвалюту, но экономических оснований для этого не вижу. Несмотря на достаточно большой дефицит в сводном бюджете, это не означает, что правительство и Центробанк должны пойти на девальвацию маната. Но если поставлена такая задача, и предусматривается провести в какой-то степени девальвацию, значит, это произойдет. Но экономических, финансовых оснований для такого шага сегодня нет. Не думаю, что дефицит в бюджете нуждается в удешевлении нацвалюты».

В то же время сложившаяся экономическая ситуация не дает оснований надеяться на доходы, прогнозируемые в проекте бюджета следующего года, считает собеседник:

«Возможно, у правительства есть в этом направлении планы — привлекать зарубежные инвестиции, создавать удобную бизнес-среду для притока иностранного и внутреннего капитала. Дефицит сводного бюджета колоссальный. Сводный бюджет страны достигает 40 млрд. манатов с учетом нефтяных доходов и прочих источников. И отрицательное сальдо свыше 7 млрд. манатов внушительно. Сложно представить, как будет этот дефицит покрываться».

По мнению профессора, для этого требуются коренные преобразования в русле развития экономики, ее реального сектора, поддержки внутренних и иностранных инвестиций, создания благоприятной инвестиционной среды, борьбы с чиновничьим произволом и коррупцией.