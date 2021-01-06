Экологии вредит не дизель, а высокие пошлины на импорт автомобилей

Забота об экологии стала лейтмотивом последних решений Тарифного совета, сопряженных с повышением тарифов на самые популярные в стране виды автомобильного топлива – АИ – 92 и дизель. А если учесть, что речь идет о горючем широкого потребления, интересы экологии перевесили множество насущных проблем.

По подсчетам экономистов, до 70% дизельного топлива в Азербайджане используется на транспорте, и 30% — в сельском хозяйстве. К этому стоит добавить, что 97% потребления в стране приходится на «народную» марку бензина — АИ-92. И тем не менее, «улучшение экологической среды» власти сочли более серьезным обстоятельством, оправдывающим подорожание популярного автомобильного топлива. «Учитывая экологический вред от использования дизельного топлива, разница в цене была уменьшена с целью перехода на большее потребление бензина», — говорится в заявлении ТС.

К этому стоит добавить, что забота о чистоте окружающей среды должна сопровождаться не только повышением цен на вредные, по мнению чиновников, виды горючего, но способствовать комплексному решению проблем в этой области. По мнению экономиста Ровшана Агаева, поставившему во главу угла интересы экологии правительству следует придерживаться более последовательных методов и приложить усилия для ввоза в страну экологически чистых автомобилей – электромобилей и бензоэлектрических гибридных машин. Поддержать распространение экологически чистых видов транспорта можно, увеличив импорт таких машин, сказал он #.

На взгляд Агаева, если и впредь повышение цен на дизельное топливо власти будут аргументировать борьбой за «чистый воздух», приверженность правительства к решению проблем экологии следует сочетать с прочими комплексными мерами. В числе дальнейших шагов специалист предлагает субсидировать импорт экоавтомобилей, пустив на эти цели средства, вырученные от повышения тарифов на дизель и бензин. Одним из таких шагов может быть ликвидация таможенных пошлин на ввоз электромобилей и гибридов. Словом, повышение цен на топливо не единственный путь к чистоте окружающей среды. Для этого следует увеличивать популярность экомашин среди населения. При этом известно, что интерес к альтернативным видам транспорта стимулируют как дотациями, так и созданием соответствующей инфраструктуры.

И по такому пути идут во всем мире. В этой связи показателен пример Японии. Благодаря росту количества машин с гибридными установками и жестким экологическим нормам для двигателей, сильного загрязнения воздуха в крупных городах этой островной страны, в том числе Токио, практически не наблюдается. Все больше подобных автомобилей появляется и на дорогах стран Азии. Автотранспорт находится в числе основных источников загрязнения воздуха в Пекине — одном из самых неблагополучных в этом плане городов КНР и всего мира. В последние годы власти Китая для снижения нагрузки на окружающую среду реализуют программы, направленные на развитие экологически чистых видов транспорта.

Для покупателей «зеленых» авто предусмотрены различные дотации и льготы. Расширяют масштабы использования электромобилей и США. По информации Белого дома, за восемь лет количество зарядных станций для электромобилей в стране возросло с менее чем 500 до более чем 16 тыс. По дорогам США в настоящее время ездит, согласно имеющимся данным, порядка 400 тыс. электрокаров. Что же касается нашей страны, по данным экспертов, 35-40% автомобилей на наших дорогах не вписываются даже в стандарт Евро-2. А значительная доля автопарка соответствует лишь ГОСТу, принятому в 1991 году, по которому допустимый предел содержания углекислого газа (угарный газ — СО) при номинальных оборотах двигателя 1,5%, а при холостом ходе — 3,5%. В стандартах Евро-1 и Евро-2 этот показатель равен 0,5% и 0,6%.

Иными словами, забота о чистоте окружающей среды должна упираться не только в повышение цен. По мнению экономиста Натига Джафарли, высокие таможенные пошлины препятствуют ввозу в страну современных автомобилей. Поскольку пошлины на таможне зачастую даже превышают стоимость самого автомобиля.

Использование правительством аргумента заботы об окружающей среде для повышения цен на дизельное топливо поднимает вопрос о возрастной структуре автопарка, говорят независимые специалисты. Так, по сравнению с 2014 годом доля автомобилей со сроком службы до 5 лет в позапрошлом году снизилась с 17% до 4%, а доля автомобилей со сроком службы более 10 лет увеличилась с 62% до 77%. Статистика также показывает, что даже без повышения цен на солярку, за семь лет доля дизельных автомобилей в структуре местного автопарка понизилась с 10% до 8,7%.