Экипаж турецкого контейнеровоза MOZART спасен

Транспортные компании заявили, что все 15 турецких моряков с контейнеровоза MOZART, похищенных пиратами у побережья Нигерии 23 января, спасены. Об этом, как передает Агентство Анадолу, сообщили в судоходных компаниях Borealis Maritime и Boden Denizcilik.

Сообщается также, что они поддерживают контакты с семьями и вскоре ожидаются их возвращения в Турцию.

Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что членов экипажа доставят в Турцию рейсом «Турецких авиалиний».

Министр также отметил, что самочувствие турецких моряков удовлетворительное.

Контейнеровоз MOZART под флагом Либерии подвергся атаке морских пиратов в 180 милях от берегов города Лагос в Нигерии двумя днями ранее.

Пираты взяли в заложники 15 членов экипажа — граждан Турции.

В стычке был убит член экипажа — гражданин Азербайджана.