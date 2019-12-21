ЕК прокомментировала американские санкции против «Северного потока — 2»

В Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что Евросоюз (ЕС) анализирует потенциальное воздействие американских санкций в отношении проекта «Северный поток — 2» на европейские компании, пишет TACC.
Представитель ЕК подчеркнул, что ЕС выступает против введения ограничительных мер в отношении компаний европейского сообщества, которые ведут легальный бизнес.
В ЕК отметили, что ее целью является обеспечение функционирования «Северного потока — 2» «прозрачным и недискриминационным образом с надлежащей степенью регулирующего надзора в соответствии с ключевыми принципами международного энергетического права и законодательства ЕС».