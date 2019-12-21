ЕК прокомментировала американские санкции против «Северного потока — 2»

Представитель ЕК напомнил, что после вступления в силу Директивы по газу в мае этого года в станах Евросоюза действуют правила, которые применяются ко всем трубопроводам, связывающим газовый рынок Европы со страной, не входящей в ЕС. Он добавил, что эти нормы были признаны в законе об оборонном бюджете Соединенных Штатов.

Напомним, сенаторы американского Конгресса поддержали проект закона об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который начался 1 октября. Документ подразумевает введение санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Законопроект также получил поддержку в Палате представителей. Затем документ подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу (aif.ru)