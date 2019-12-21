ЕК прокомментировала американские санкции против «Северного потока — 2»

В Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что Евросоюз (ЕС) анализирует потенциальное воздействие американских санкций в отношении проекта «Северный поток — 2» на европейские компании, пишет TACC.

Представитель ЕК подчеркнул, что ЕС выступает против введения ограничительных мер в отношении компаний европейского сообщества, которые ведут легальный бизнес.

В ЕК отметили, что ее целью является обеспечение функционирования «Северного потока — 2» «прозрачным и недискриминационным образом с надлежащей степенью регулирующего надзора в соответствии с ключевыми принципами международного энергетического права и законодательства ЕС».
| 2019-12-21T18:15:36+00:00 21 декабря 2019, 18:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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