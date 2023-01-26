Еврокомиссия (ЕК) подала в суд Евросоюза на Болгарию и Словакию из-за того, что власти этих стран не внесли в свое законодательство правила по использованию возобновляемых источников энергии.

Как передает #, соответствующее извещение размещено на сайте ЕК.

На обе страны подали иск в Европейский суд с просьбой наложить на них финансовые санкции за то, что они не перенесли в местное законодательство правила из Директивы о возобновляемых источниках энергии от 2018 года.

В ЕК отметили, что государства-члены ЕС должны были внести изменения в законы своих стран до 30 июня 2021 года, однако Болгария и Словакия до сих пор не уведомили о каких-либо мерах.

В ноябре прошлого года польские власти направили Еврокомиссии заявление с просьбой прекратить начислять штрафы Суда Евросоюза в Люксембурге в размере 1 млн евро в день. Суд в Люксембурге в конце октября 2021 года обязал Польшу выплачивать ЕК штраф в размере 1 млн евро в день за то, что республика не приостановила действие правовых норм о функционировании дисциплинарной палаты Верховного суда, как того требовала судебная инстанция.