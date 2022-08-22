Народный артист Азербайджана Эйюб продолжил череду летних «сольников» и порадовал в этот раз своих поклонников концертом на берегу моря.

На самой большой open air сцене сезона — в Sea Breeze Resort певец дал двухчасовой концерт, исполнив как уже известные всем хиты, так и новые песни. Организаторы концерта — компания Zhara Event.

Вечер выдался теплым и ностальгическим, неслучайно Эйюба называют «королем азербайджанского шансона».

Выступление народного артиста сопровождалось оркестром «BIG BAND».

В этот вечер сцену с артистом разделили солист Азербайджанского Государственного Телевидения, творческий руководитель оркестра «BIG BAND» Фуад Мусаев, а также народный артист Азербайджана, любимец публики Джаван Зейналлы.

«Как хорошо, что мы встретились с вами на берегу этого прекрасного поселка, Sea Breeze, и вместе переживаем замечательные эмоции», — поблагодарил Эйюб Ягубов свою публику.

Бэк — вокалистка артиста, молодая певица Наиля Исматулина уже не первый раз сопровождает Эюба Ягубова на концертах и крупных выступлениях:

«Каждый раз когда выхожу на сцену с Эйюбом Ягубовым я возвышаюсь до небес от счастья! У него волшебный, чаруюший тембр голоса, и на нашей эстраде, это, безусловно, особенный певец», — поделилась певица своими эмоциями с корреспондентом #.