В рамках XII Международного Рождественского оперного форума в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь состоялся грандиозный показ оперы «Турандот» Джакомо Пуччини при участии трех ведущих театров мира — Большого театра Беларуси, московского музыкального театра «Геликон-опера» и Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Как сообщает #, спектаклем дирижировал музыкальный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного оперного театра, Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Кулиев.

Главную партию исполняла солистка Большого театра Республики Беларусь , лауреат международных конкурсов Анастасия Малевич (Турандот), а партию Калафа — известный тенор, солист московского театра «Геликон-опера», лауреат международных конкурсов Иван Гынгазов. В спектакле принимали участие ведущие солисты Большого театра Беларуси, народные артисты Республики Анастасия Москвина (Лиу), Владимир Громов (Пинг), Василий Ковальчук (Тимур), а также Янош Нелепа (Панг), Юрий Болотько (Понг), лауреат международных конкурсов Юрий Менделев (Император). Спектакль был поставлен в 2013 года (режиссер — Михаил Панджавидзе) и является одним из самых востребованных в репертуаре Большого театра в Минске. Опера «Турандот» является одной из самых сложных по техническим и музыкальным задачам, которые стоят перед исполнителями. В опере задействованы большой симфонический оркестр с редкими экзотическими ударными инструментами, большой многоголосный хор, детский хор и закулисный духовой оркестр. Исполнение оперы было встречено бурными аплодисментами со стороны белорусских зрителей.

По завершении спектакля участникам были вручены специальные дипломы XII Международного Рождественского оперного форума. На спектакле присутствовали художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР, всемирно известный хореограф Валентин Елизарьев, генеральный директор театра, профессор Екатерина Дулова, известные деятели культуры, местные и приглашенные музыкальные критики из разных стран. Среди гостей также был Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Республике Беларусь Ульви Бахшалиев со своей супругой. Нужно отметить, что наряду с дирижером Эйюбом Кулиевым Азербайджан на Рождественском форуме представляет талантливый оперный певец, солист Мариинского театра Магеррам Гусейнов (бас-баритон), который примет участие в спектакле «Любовный напиток» Г.Доницетти и в торжественном концерте «Опера Гала», где он разделит сцену с директором Ташкентского государственного оперного театра Рамизом Усмановым, солистом оперного театра «Метрополитан» Кристианом Бенедиктом, знаменитой меццо-сопрано Оксаной Волковой, а также с другими известными солистами Большого театра Москвы, «Геликон опера» и Большого театра Беларуси.