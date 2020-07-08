EIA скорректировала прогноз по добыче нефти в Азербайджане

Агентство энергетической информации при Министерстве энергетики США (EIA) изменило прогноз по добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2020-2021 годы.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на EIA, в этом году среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане составит 710 тыс. баррелей, что на 20 тыс. баррелей меньше предыдущего прогноза.

Согласно информации, в следующем году суточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане составит 740 тыс. баррелей (согласно июньскому прогнозу — 750 тыс. баррелей).