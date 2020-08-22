Египет ужесточил правила въезда для российских туристов

С 1 сентября для попадания на египетские курорты российским туристам потребуется иметь на руках результаты теста на коронавирус, сделанного в течение 3 суток до въезда.

Ранее египетские власти требовали дополнительные документы исключительно для попадания в столицу и другие крупные аэропорты страны. Теперь, говорится в сообщении Ассоциации туристических операторов России, тест понадобится также гражданам РФ, которые прилетают в Египет транзитом через другие государства.

Ранее в сообщении АТОР, говорилось, что доступ для российских туристов открыли 8 стран, курорты которых наиболее популярны в РФ. Среди них Турция и ОАЭ.

В минувшем месяце Роспотребнадзор подготовил перечень из 13 государств, с которыми РФ может открыть авиационное сообщение. В их числе ряд государств Евросоюза, а также Китай и Вьетнам.