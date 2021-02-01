Египет открывает пограничный переход на границе с сектором Газа

Египет объявил о возобновлении работы КПП «Рафах» на границе с сектором Газа на четыре дня. Об этом сообщило в воскресенье палестинское информационное агентство WAFA.

Граница с прибрежным анклавом откроется впервые за два месяца, отметило агентство. Согласно решению египетских властей, пограничный переход будет открыт с 1 по 4 февраля включительно по гуманитарным соображениям, «чтобы дать возможность выехать из анклава палестинским студентам, нуждающимся в лечении больным людям, египтянам и иностранцам, а также тем, у кого есть соответствующие разрешения на выезд из сектора Газа».

В минувшем году из-за пандемии нового коронавируса КПП «Рафах» большую часть года был закрыт. С марта по август он открылся только однажды на три дня. До конца года власти Египта еще один раз в ноябре возобновляли его работу.

КПП «Рафах» на палестино-египетской границе остается единственным связывающим сектор Газа с остальным миром переходом. Еще два перехода, которые находятся под контролем Израиля, фактически бездействуют. (ТАСС)