Попытка Кремля договориться о поставках ракет из Египта для снабжения увязшей в Украине армии закончилась фиаско.

Египетские власти приняли решение отказать Кремлю в просьбе о вооружениях, которую рассматривали в начале года, сообщает The Washington Post со ссылкой на «утекшие» в сеть секретные документы Пентагона.

Как отмечает издание, вместо помощи России президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал начать поставки артиллерийских снарядов армии Украины.

Решение было принято в марте после переговоров с чиновниками США, свидетельствуют документы, на которые ссылается WaPo.

Несмотря на давнюю историю дипломатического партнерства с Россией и крупные закупки российских вооружений и зерна, Египет зависим от американской военной помощи, объем которой превышает $1 млрд в год.

В рамках «сделки» с администрацией Байдена ас-Сиси согласился продать США для поставки ВСУ снаряды калибра 152 и 155 мм. Взамен Египет надеется получить современные американские вооружения, свидетельствуют документы из «утечки».

Потеря в Украине 10 тысяч единиц тяжелой техники и исчерпав запасы высокоточных ракет, Кремль отчаянно ищет вооружения по всему миру, обращаясь за помощью к немногочисленным союзникам из числа стран-изгоев. Вслед за иранскими дронами Россия вела переговоры о поставках северокорейской артиллерии, которые, впрочем, успехом не увенчались. (moscowtimes.ru)