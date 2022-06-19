Еще совсем недавно значительное число западных военных экспертов утверждали, что война в Украине перешла в патовую ситуацию, когда ни одна из сторон не в состоянии проводить наступательные действия.

Как теперь ясно, эти прогнозы не сбылись. Российское командование продолжает на Донбассе наступательные действия с целью окружения Северодонецка-Лисичанска. И это несмотря на столь значительные потери, что несколько крупных подразделений пришлось вывести в Россию, так как они были полностью разгромлены. Их пришлось заменить резервами для планируемого наступления и переброской некоторых частей с других направлений, в частности, с донецкого и запорожского.

На юге украинские войска (ВСУ) хоть и медленно, но приближаются к Херсону. С некоторых холмов уже видны многоэтажки на окраинах города. Понимая возникающую опасность, российское командование перебрасывает из Крыма все имеющиеся резервы, но эффективно противодействовать ВСУ не может.

Крайне неприятным для Черноморского флота событием стал удар двумя ракетами Harpoon по российскому военному буксиру «Василий Бех». На нем вспыхнул пожар, и погибло до 70% экипажа. Как пишет журналист газеты The Washington Post Дэн Ламот, чиновник Пентагона подтвердил попадание ракет в буксир. Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил потопление буксира. Как написал он в своем Tg-канале, «Передавайте поздравления команде крейсера «Москва»!».

Помимо символического факта уничтожения буксира это очень важно с военной точки зрения. Буксир вез подкрепление и снабжение гарнизону острова Змеиный, оккупированного российскими захватчиками. На острове, а это фактически скала вулканического происхождения, нет даже источников воды. Прерывание постоянного снабжения обрекает гарнизон на голод в буквальном смысле слова. Теперь российскому командованию приходится решать сложную дилемму. Либо продолжать снабжать гарнизон, несмотря на весьма вероятные потери кораблей и личного состава, либо эвакуировать всех с острова. Ясно, что ВСУ будет держать остров и прилегающую акваторию под постоянным огневым контролем и легкой жизни на нем не будет.

Если говорить о военно-политической ситуации, то в ней произошли существенные изменения в пользу Украины.

В Брюсселе состоялось третье заседание «Контактной группы по обороне Украины» (Рамштайн-3). Характерно, что число участников увеличилось до 50. Присоединились Молдова, Грузия и Эквадор.

На заседании, в нем принимали участие и представители Украины, были рассмотрены и приняты дополнительные меры по увеличению поставок различного рода вооружений и другого военного оборудования для ВСУ.

При этом некоторые страны делятся, как говорится, последним. Так Словения, как сообщил министр обороны Марьян Шарец, поставила в Украину автоматы Калашникова, шлемы, бронежилеты, другое оборудование и 35 боевых машин пехоты. Относительно новых поставок оружия, Шарец отметил, что Словения исчерпала свой арсенал того, что может предоставить Украине на данный момент. По его словам, в будущем Словения может предложить помощь с разминированием и инструктаж или обучение украинских военных на словенской земле.

Аналогично Словакия. Изготовление и поставки артиллерии для словацкой армии приостановлены в пользу украинской. Словацкая промышленность полностью ориентирована на выполнение заявок для ВСУ. И таких примеров можно привести много.

Если же говорить о собственно дипломатии, то важнейшим событием стал десант европейского квартета в составе президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса в Киев. От их переговоров с президентом Владимиром Зеленским зависело очень многое.

В украинской столице визит европейских руководителей ждали с некоторыми опасениями. Всем известны высказывания Макрона, что не следует унижать Россию и необходимо дать возможность Путину сохранить лицо. Шольц до последнего тормозил поставки Украине современного немецкого вооружения и высказывался весьма двусмысленно насчет возможной победы Украины. Драги же предложил некий мирный план, который был, хотя и по разным причинам, отвергнут как в Москве, так и в Киеве.

На таких основаниях многие украинские эксперты и политологи предполагали, что на Зеленского будет оказываться давление, чтобы он согласился на переговоры с Россией, а взамен Украине предоставят статус кандидата на вступление в ЕС.

Трудно сказать, обсуждался ли такой вариант на переговорах, официально в Киеве заявили, что нет, но на заключительном брифинге с участием гостей и Зеленского Макрон, Шольц и Драги заявили, что только Украина будут определять параметры своих переговоров с Россией. Хотя и не исключили своего участия в них.

Что же произошло такого, что ведущие европейские государства столь радикально, во всяком случае, на уровне заявлений, изменили свое отношение к войне, Украине и России.

Здесь можно выделить несколько аспектов.

Во-первых, во Франции завершается период выборов. Есть все основания полагать, что партия Макрона во втором туре все-таки получит достаточно устойчивое большинство в парламенте. Теперь у него меньше оснований быть осторожным в своих высказываниях и действиях относительно России и Украины.

Во-вторых, попытки договориться с Москвой и добиться от нее хоть каких-то даже символических уступок у Макрона и Шольца полностью провалились. В результате оба понесли серьезные имиджевые потери, как на международной арене, так и внутри своих стран. Особенно много потерял Шольц и его партия, о чем говорят результаты недавних земельных выборов.

В-третьих, очень важная роль принадлежит итальянскому премьеру Марио Драги. Достаточно неожиданно для Москвы он стал главным адвокатом движения Украины в ЕС. Если поддержка Украины в этом вопросе со стороны Польши, Чехии, Словакии или стран Балтии была предсказуемой, то со стороны Италии, имеющей достаточно тесные связи с Россией, оказалась довольно новой. К Драги, имеющего очень высокий авторитет в европейских столицах, очень прислушивались.

В-четвертых, в Париже, Берлине и Риме с определенными опасениями рассматривали усиление взаимодействия Киева с Лондоном и Вашингтоном. Понятно, что возможности США в поставках вооружений в Украину гораздо больше, чем у всей Европы вместе взятой, тем не менее, выдвижение Великобритании на первые роли среди стран Восточной Европы, реальная возможность возникновения оси Варшава-Киев под британским патронатом заставила условную старую Европу начать изменение своей позиции.

Визит европейского квартета в Киев заставил поволноваться и на лондонской Даунинг стрит. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил все мероприятия со своим участием и срочно приехал в Киев, чтобы все узнать из первых рук и, как говорится, по горячим следам.

В-пятых, очень важный фактор, часто выпадающий из рассмотрения. Исторически так сложилось, что Франция с особой теплотой относится к Молдове и Румынии. Потому что только это две страны на востоке Европы говорят на языке романской группы близкой к французскому. В молдавском обществе достаточно большой слой франкофонов и заметная молдавская диаспора во Франции. К этому стоит добавить личные теплые дружеские отношения Макрона с молдавским руководством. За неполные полтора года президент Майя Санду трижды побывала с официальными визитами в Париже. Во время своего визита в Кишинев, оттуда он поехал в Киев, Макрон лично встретился с министром иностранных дел небольшой по территории Молдовы. Очень важный показатель особых отношений.

Санду сыграла очень важную роль в поддержке в диалоге с Парижем совместного движения в ЕС Молдовы и Украины.

Макрон в общении с узким кругом журналистов в Киеве заявил, что он считает необходимым предоставить Молдове статус кандидата в ЕС, чтобы «сыграть на опережение» и предотвратить попытки России раздуть там конфликт. Очевидно, что он имел в виду Приднестровье. Дать статус кандидата Молдове и не дать Украине просто невозможно. В Молдове Макрон попытается показать свое геополитическое лидерство. Отсюда очевидный шаг в поддержке Киева.

Отметим роль Румынии. С самого начала российской агрессии Бухарест поддерживал Киев, чем мог. Теперь ему принадлежит большая роль в экспорте украинского зерна и продовольствия, так как Одесса и прилегающие к ней порты блокированы Черноморским флотом. Для Бухареста очень важна европейская повестка Украины. Это как безопасность очень близкой Молдовы, так и самой Румынии.

В Москве визит европейского квартета в Киев и последующий приезд британского премьера вызвал буквально истерику. Она была подогрета высказываниями украинских официальных лиц и военных о возможной ракетной атаке на Крымский мост.

В московской «Независимой газете» военный эксперт, полковник в отставке Владимир Попов сказал, что «С учетом возможностей американского оружия, а также военных разработок самого Киева угроза Крымскому мосту есть. «Нептуны», поражающие цели до 300 км, стоят на вооружении Военно-морских сил Украины и, видимо, ждут своего часа».

Тем более, что с противоракетной обороной у России проблемы. На потопленном буксире «Василий Бех» был установлен противоракетный комплекс «Тор» однако он не заметил украинские ракеты.

Мировые лидеры едут в Киев вместе и поодиночке, а на экономический форум в Петербург из серьезных приехал только президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. И лучше бы не приезжал. В присутствии Путина он заявил, что его страна не признает сепаратистские так называемые республики Донбасса, как и Абхазию с Южной Осетией. При этом Путин никак не комментировал заявление главы вроде бы дружественного Казахстана.

И вишенка на торте московских проблем. Литва запретила транзит в Калининград подсанкционных товаров. В российском регионе просто паника. Говорят об экономическом удушении.

И это далеко не конец, а только признаки приближающейся расплаты за агрессию.