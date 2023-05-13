Единственная в палестинском секторе Газа электростанция прекратит работу через два дня, если в срочном порядке не будет обеспечена доставка топлива из Израиля. Об этом в субботу сообщила электрораспределительная компания сектора.

«Производство электроэнергии на станции остановится в понедельник, 15 мая, из-за перебоев с поставками топлива», — указал представитель компании, слова которого привело агентство Maan.

Правительство Газы обратилось к международному сообществу с просьбой оказать давление на израильские власти, которые значительно сократили поставки топлива в начале нынешней недели после резкого обострения ситуации на границе между палестинским анклавом и Израилем.

Как указал представитель электрораспределительной компании, остановка работы станции вызовет «крупный гуманитарный кризис», который в первую очередь затронет сферы здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и экологии. В частности, в случае прекращения выработки электроэнергии прервется работа очистных сооружений, которые перерабатывают и перекачивают сточные воды из Газы в Средиземное море.