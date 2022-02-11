Детский труд – одна из форм эксплуатации и в большинстве стран он признан незаконным. Это труд на регулярной основе, который нельзя путать с периодической помощью по дому, если та, конечно, не ущемляет прав ребенка и не вредит ему в какой бы то ни было мере.

По данным международной организации труда (МОТ) и ЮНИСЕФ на заводах, в шахтах, в сельском хозяйстве трудится 63 миллиона девочек и 97 миллионов мальчиков. При этом немалый процент их остался за бортом образования, что существенно снижает их шансы на успешную взрослую жизнь. И это несмотря на то, что цивилизованные страны предпринимают меры для борьбы с данным негативным явлением.

В нашей стране защите детства на законодательном уровне уделяется должное внимание, в т.ч. защите несовершеннолетних от эксплуатации. Но на деле многие ученики не посещают школу, потому что помогают родным. В советское время, если ребенок не посещал школу, к нему домой наведывался классный руководитель, чтобы выяснить, в чем причина. Сейчас же это мало кого волнует, а иногда в школьном журнале даже не фиксируют, что учащийся отсутствовал, дабы не портить показатели.

Напомним, что по закону дети, достигшие 15 лет, могут работать, но не на всех работах и меньше часов, чем взрослые. Детей более младшего возраста привлекать к работу запрещено. За это должностные лица штрафуются в размере от 1 000 до 1 500 манатов, юридические — от 3 000 до 5 000 манатов. В прошлом году было выявлено 4 случая привлечения к работе детей в возрасте младше 13 лет. В связи с этим к допустившим это должностным и юридическим лицам были применены штрафы по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках, о чем в эфире телеканала AzTV сказал заведующий отделом трудовой политики Министерства труда и социальной защиты населения Абульфат Магеррамов.

В 2020 году выявлено три подобного рода случая. Но, конечно, эти цифры нисколько не отражают реальную ситуацию с эксплуатацией детского труда в стране.

Глава Лиги защиты прав детей Юсиф Бекиров подчеркивает в беседе с #, что привлечение к ответственности работодателей по 4 случаям уже хоть что-то. Но на самом деле в Азербайджане большое количество детей подвергается трудовой эксплуатации. Никто не может назвать конкретных цифр.

«Многие дети в районах трудятся на хлопковых полях, задействованы при уборке табака и других полевых работах, участвуют в выпасе скота и т.д. В городах детей привлекают, в частности, к сбору строительного мусора. Но что делать с такими фактами? Конечно, можно привлечь к ответственности родителей, но этим мы не облегчим жизнь детей. Если родителей оштрафуют, это негативно отразится на семейном бюджете, и пострадает от этого в первую очередь ребенок. Его в итоге будут эксплуатировать еще больше из-за сложных финансовых условий», – говорит он.

Единственная действенная мера борьбы с детской эксплуатацией – улучшение социального положения семей. Нужно, как подчеркивает Бекиров, также бороться с коррупцией, из-за которой богатый богатеет, а бедный беднеет. Закон часто писан только для бедных, а они, при попытке изменить свою жизнь к лучшему, сталкиваются с бюрократией и коррупцией.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов также говорит о том, что выявленные случаи – лишь мизерная часть от реально существующих фактов эксплуатации детского труда.

«Но это не означает, что нет контроля в трудовой сфере. Так, на официальных больших строительных объектах детский труд точно не используется. Но вот на небольших строительных объектах в регионах подобное возможно. Кто-то работает в столовых, кафе, чайхане, ремонтных мастерских. Это сложно выявить, ведь на такую работу берут без оформления. В некоторых отдаленных поселках школы практически не работают, и дети там подрабатывают, помогая родителям», – отмечает он.

Попрошайничество также является формой трудовой эксплуатации детей.

«Печально, что увеличилось привлечение к этой «деятельности» маленьких детей возрастом 4-7 лет. Взрослые остаются в тени, а дети просят денег, лавируя между машинами, что очень опасно для их жизней. В чайхану часов в 10 вечера приходят дети, якобы чтобы продать носки или салфетки, а на деле это форма попрошайничества. Многие ничего не покупают, но дают детям по 20-30 гяпиков. Родитель тут же забирает у него заработанное и отправляет в другие точки общепита», – рассказал Исмаилов.

Надо каждый случай рассматривать индивидуально – некоторые родители так поступают из-за бедности, из лени и безответственности. Надо разбираться в причинах. Родителям, эксплуатирующим своих детей, по его мнению, нужно для начала сделать предупреждение, привлечь к административной ответственности, и если это не подействует, тогда уже нужны более строгие меры, ведь ребенок должен быть накормлен, напоен, находиться в безопасности и иметь доступ к учебе. Дети, которые подвергаются трудовой эксплуатации, легкая мишень для криминальных структур.