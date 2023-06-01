Президентом Латвии избран Эдгарс Ринкевичс, до сих пор занимавший пост министра иностранных дел. В среду, 31 мая, за его кандидатуру по итогам третьего тура проголосовали большинство депутатов Сейма. Тем самым он одержал победу над своим главным соперником, предпринимателем Улдисом Пиленсом и сменит на этом посту Эгилса Левитса. За Пиленса проголосовали 25 депутатов, против — 62. За Ринкевича — 52 голоса, против — 35.

В ходе второго голосования Ринкевичса поддержали 42 депутата, против его кандидатуры были 45. За Пиленса проголосовали 25 парламентариев, против него — 62. Третий кандидат на пост президента — активистка латышской диаспоры в Европе, еврочиновница Элина Пинто получила 10 голосов, против нее выступили 77 депутатов. Тем самым Пинто выбыла из президентской гонки. Такой же расклад голосов был и в первом туре голосования.

Президент Латвии выполняет преимущественно представительские функции. Для его избрания требуется абсолютное большинство голосов депутатов Сейма — 51 из 100. Если оно не достигается в двух первых турах, проводится еще одно голосование, в котором участвуют два кандидата с наибольшим числом голосов. Если никто из них не набирает 51 голос, через 10-15 дней проводятся новые выборы. Правящая в Латвии коалиция из трех партий — «зеленых», консерваторов и региональной партии — имеет 54 мандата в Сейме. (DW)