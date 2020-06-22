Эдерсон: «Гвардиола дышит футболом»

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон высказался о главном тренер команды Пепе Гвардиоле.

«Это отличный тренер, который смотрит на футбол не так, как остальные. Он живет футболом и дышит им. То, что он думает об игре, полностью отличается от взгляда других тренеров. Он очень помог мне, но не только мне, но и всем моим одноклубникам.

Можно сказать, что он привил стиль игры всем нам, так что нам не нужно тратить время на отработку нашего стиля, потому что мы уже долго играем так.

Конечно, ему потребовалось время, чтобы поставить этот футбол, но когда мы сделали это, команда стала играть на ином уровне. Нужно отрабатывать множество вещей, чтобы поддерживать уровень. Но я думаю, что команда уже полностью восприняла тот стиль игры, который Пеп хотел видеть», – сказал Эдерсон. (sports.ru)