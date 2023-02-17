Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO) обеспеченный кредит первой очереди в размере 60 млн долларов США для покупки судов в рамках его стратегии международной экспансии.

Как передает # со ссылкой на ЕБРР, одобрение долгосрочного кредита на Совете директоров банка запланировано на 26 апреля.

«Этот проект поможет ASCO расширить операции торгового флота в международных водах за пределами Каспийского моря, улучшив региональную связь и торговые отношения.

Проект будет способствовать повышению качества перехода на «конкурентоспособный» за счет приобретения дополнительных судов для увеличения грузоподъемности компании и повышения гибкости маршрутных направлений. Проект также поддержит цель «интеграция» за счет увеличения доходов компании от некаспийского флота и облегчения перевозок по Среднему коридору», — говорится в сообщении.

Как отмечает банка, компания также использует опыт ЕБРР в области энергоэффективности и ресурсоэффективности для достижения более высоких экологических стандартов и устранения рисков, связанных с переходом к нулевому балансу выбросов углерода.

Напомним, что ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» было создано в 2014 году. Его уставный капитал составляет 440,051 млн манатов. Компания на 100% принадлежит государству.