Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердил свою решимость выполнить данное ранее обещание выделить помощь Украине в размере до €3 млрд на 2022-2023 годы для поддержания реальных секторов экономики и частного бизнеса страны.

Как передает #, об этом ее глава Одиль Рено-Бассо проинформировала украинского президента Владимира Зеленского на встрече в Киеве.

Нынешняя поездка, во время которой Рено-Бассо также встретилась с руководством Национального банка Украины, министрами, мэром Киева Виталием Кличко и представителями частного бизнеса, стала для нее уже второй с начала конфликта. Впервые глава ЕБРР посетила Киев в октябре прошлого года.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы сохранить и расширить нашу поддержку, чтобы подготовиться к будущей работе по восстановлению. Это подразумевает инвестиции и продолжение поддержки программы действий по осуществлению реформ», — говорится в заявлении Рено-Бассо.

В коммюнике отмечается, что в 2022 году ЕБРР выделил Украине €1,7 млрд, что составило 10% от общего объема его инвестиций, а также привлек еще €200 млн от партнерских финансовых организаций. В частности, в прошлом году банк объявил о выделении кредита «Нафтогазу» в размере €300 млн с целью повышения энергетической безопасности Украины, одобрил изменение назначения кредита компании «Украинские железные дороги» в размере почти €150 млн для решения проблемы с острой нехваткой ликвидности и утвердил изменение назначения кредита в размере €147,3 млн на поддержание ликвидности «Укрэнерго».