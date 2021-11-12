Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Морис получили разрешение на заключение брака после того, как они подали в суд на министра юстиции Великобритании, сообщает телеканал «Би-би-си».

«Я надеюсь, что больше не будет помех нашему браку», — прокомментировала ситуацию Моррис.

У Морис и Ассанжа есть двое сыновей, которые, по словам невесты основателя WikiLeaks, были зачаты во время пребывания Ассанжа в посольстве Эквадора в Великобритании.

По законодательству Великобритании, согласно Закону о браке от 1983 года, заключенные также имеют право на заключение брака.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Ассанж с невестой подали в суд на главу минюста Великоритании из-за запрета на заключение брака.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. Менее чем через год, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. В настоящее время основатель WikiLeaks находится в тюрьме в Великобритании, в январе текущего года суд в Лондоне отказал Вашингтону в его экстрадиции.