Джулиани обвинили в клевете

Американская компания по производству автоматических урн для голосования подала иск на 1,3 миллиарда долларов против адвоката бывшего президента Дональда Трампа Руди Джулиани, обвинив его в клевете в связи с утверждениями Джулиани о масштабном мошенничестве на президентских выборах, сообщает Голос Америки.

Денверская компания Dominion Voting Systems ранее подала иск против адвоката предвыборного штаба Трампа Сидни Пауэлла, также обвинив его в распространении ложных теорий заговора о выборах, которые Трамп проиграл демократу Джо Байдену.

Высокопоставленный сотрудник Dominion Эрик Кумер также подал иск о диффамации против штаба Трампа, заявив, что ему пришлось скрываться из-за угроз со стороны сторонников Трампа.

Джулиани и его адвокат Роберт Костелло пока комментариев не дают.