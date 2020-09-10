Джонсон заявил, что Британия сохраняет приверженность договоренностям по Северной Ирландии

Лондон сохраняет приверженность договоренностям в отношении Северной Ирландии. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении правительства Великобритании по итогам телефонного разговора главы британского кабинета Бориса Джонсона с ирландским коллегой Михолом Мартином.

В тексте отмечается, что «премьер-министр подтвердил приверженность Соединенного Королевства выполнению протокола о статусе Северной Ирландии». Премьеры также обсудили вопросы двусторонних отношений, и Джонсон вновь выразил желание укреплять связи и расширять диалог между странами в будущем.

Правительство Великобритании представило в среду законопроект о внутренних рынках, призванный регулировать торговые отношения между составными частями королевства с момента завершения переходного периода после выхода страны из состава Евросоюза (Brexit) 31 декабря 2020 года. В документе прямо говорится, что некоторые из его положений действительно «будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным или национальным правом». Речь прежде всего идет об одном из основных пунктов сделки по Brexit — о закреплении статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства королевства, но при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС.

Новый билль уже вызвал протесты со стороны не только Евросоюза, но и Уэльса и Шотландии, где Лондон обвиняют в попытке централизации власти в государстве, а также даже со стороны членов правящей Консервативной партии, которые предупреждают о тяжелых последствиях принятия этого законопроекта для репутации Великобритании на международной арене.

Ситуация обостряется тем, что проходящие в настоящий момент переговоры Брюсселя и Лондона о заключении соглашения о свободной торговле после Brexit фактически зашли в тупик.(ТАСС)