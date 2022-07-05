Киев в ближайшее время получит от Лондона 10 самоходных артиллерийских установок (САУ), а также барражирующие боеприпасы.

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он сообщил об этом во вторник по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Премьер-министр предоставил ему последнюю информацию о британской военной технике, в том числе о 10 самоходных артиллерийских системах и барражирующих боеприпасах, которые поступят в страну в ближайшие дни и недели», — отмечается в документе.

Джонсон также выразил уверенность в том, что ВС Украины смогут отвоевать территории, недавно захваченные силами РФ.