Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью вещательной корпорации «Би-би-си» рассказал о встрече с королевой Елизаветой II за два дня до ее смерти 8 сентября.

По его словам, в ходе той аудиенции Ее Величество была «абсолютно подготовленной».

«Она была активно сконцентрирована на геополитике, на британской политике, цитировала государственных деятелей 50-х годов, это было довольно необычно», — поделился экс-премьер.

Он отметил, что королева во время тогдашней встречи казалась «очень светлой, очень сфокусированной».

«Очевидно, она не чувствовала себя хорошо. Я думаю, что именно поэтому я был настолько тронут, когда услышал о ее смерти в четверг. Я подумал, насколько же невероятным было у нее чувство долга, что она могла оставаться такой светлой и сфокусированной, невзирая на то, что она, очевидно, была больна», — продолжил политик.

Он также признался, что любил встречаться с Елизаветой II, назвав их аудиенции «чудесными моментами спокойствия».

Кроме того, Джонсон заявил, что монарх заслуживает права называться «Елизаветой Великой».

«Посмотрите, что произошло со страной за время ее правления: мы невероятно продвинулись с точки зрения процветания, возможностей и продолжительности жизни вне зависимости от того, как вы измеряете это», — отметил он.

6 сентября Елизавета II провела аудиенцию с Джонсоном, в ходе которой приняла его отставку.

Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Новым королем Соединенного Королевства безотлагательно стал старший сын королевы — Чарльз Филипп Артур Джордж.