Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство Великобритании обсуждает с США возможность отключения России от SWIFT в случае ее «вторжения» на Украину, передает ТАСС.

«Без сомнения, это было бы очень действенным оружием, однако использовать его можно лишь с помощью Соединенных Штатов», — указал Джонсон.

При этом он отметил, что в Лондоне «должны использовать все имеющиеся дипломатические возможности и все площадки» для диалога с Россией, «будь то ООН, Совет Россия — НАТО, ОБСЕ, G7 или «нормандский формат».