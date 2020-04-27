Джонсон прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит

Переболевший коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в свою официальную резиденцию в Лондоне на Даунинг-стрит, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник.
Эту же информацию подтвердил источник изданию Metro. По имеющимся данным, Джонсон завтра будет председательствовать на утреннем заседании правительства по борьбе с коронавирусом.
Ранее официальный представитель офиса премьера сообщил РИА Новости, что Джонсон приступит к работе в понедельник и будет работать на Даунинг-стрит. Премьер, как сообщалось, должен был вернуться из загородной резиденции Чекерс.
| 2020-04-27T00:43:14+00:00 27 апреля 2020, 06:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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