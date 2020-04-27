Джонсон прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит

Переболевший коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в свою официальную резиденцию в Лондоне на Даунинг-стрит, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник.
Эту же информацию подтвердил источник изданию Metro. По имеющимся данным, Джонсон завтра будет председательствовать на утреннем заседании правительства по борьбе с коронавирусом.
Ранее официальный представитель офиса премьера сообщил РИА Новости, что Джонсон приступит к работе в понедельник и будет работать на Даунинг-стрит. Премьер, как сообщалось, должен был вернуться из загородной резиденции Чекерс.