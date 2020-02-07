Джонсон поддержал предложенную США «сделку века»

 Великобритания поддерживает концепцию «двух государств» для разрешения израильско-палестинского конфликта, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Как сообщил представитель британского премьера, лидеры поговорили по телефону в четверг и обсудили предложение США по урегулированию в регионе.
«Премьер подтвердил, что поддерживает усилия США. Он также подчеркнул, что Британия убеждена в важности концепции двух государств с общей для обеих сторон столицей в Иерусалиме, а также в неприемлемости односторонней аннексии территории», — сказал журналистам представитель кабинета министров.
Лидеры также обсудили способы укрепления двусторонних отношений после Brexit, в том числе в торговле.(РИА Новости)
| 2020-02-06T22:53:43+00:00 7 февраля 2020, 07:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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