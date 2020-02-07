Джонсон поддержал предложенную США «сделку века»

«Премьер подтвердил, что поддерживает усилия США. Он также подчеркнул, что Британия убеждена в важности концепции двух государств с общей для обеих сторон столицей в Иерусалиме, а также в неприемлемости односторонней аннексии территории», — сказал журналистам представитель кабинета министров.