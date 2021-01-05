Джонсон объявил национальный локдаун в Англии из-за COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Англии нового национального локдауна из-за распространения коронавируса нового типа, трансляцию ведет телеканал Sky News.

Жителям страны следует оставаться дома, «как в марте 2020 года», отметил премьер. По его словам, выходить из дома разрешается в случае острой необходимости, работать по возможности следует удаленно.

Кроме того, все школы и колледжи должны перейти на дистанционное обучение до середины февраля, подчеркнул Джонсон.

«Если начнет падать смертность и если каждый сыграет свою роль, следуя правилам, то я надеюсь, что мы сможем выйти из режима изоляции», — добавил премьер.

| 2021-01-05T00:28:57+04:00 5 января 2021, 04:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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