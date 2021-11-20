Британское правительство изучает возможность дипломатического бойкота предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских игр в Пекине, пишет газета The Times.
Согласно информации издания, данный шаг может стать знаком протеста против действий Китая в области прав человека.
Отмечается, что в Лондоне сейчас идет «активная дискуссия» по соответствующему вопросу. В свою очередь глава МИД страны Лиз Трасс уже выступила в поддержку этой инициативы.
Тем временем женская теннисная ассоциация (WTA) сообщили о намерении лишить КНР всех проходящих под эгидой организации турниров, если не прояснится ситуация с пропавшей теннисисткой Пэн Шуай (aif. ru)