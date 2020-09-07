Джонсон и Макрон обсудили по телефону ситуацию с Навальным

«Премьер-министр и президент Макрон выразили возмущение атакой на Алексея Навального и подтвердили, что Россия обязана в срочном порядке объяснить, как оппозиционный лидер был отравлен «Новичком». Также они обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом и ряд международных проблем», — говорится в заявлении канцелярии.