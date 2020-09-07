Джонсон и Макрон обсудили по телефону ситуацию с Навальным

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию с блогером Алексеем Навальным, повторив ранее озвученное требование к РФ дать объяснения, также обсуждался ряд двусторонних вопросов, сообщила канцелярия британского премьера.
«Премьер-министр и президент Макрон выразили возмущение атакой на Алексея Навального и подтвердили, что Россия обязана в срочном порядке объяснить, как оппозиционный лидер был отравлен «Новичком». Также они обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом и ряд международных проблем», — говорится в заявлении канцелярии.
Помимо Навального лидеры стран говорили о миграционных проблемах, в частности, об участившихся попытках мигрантов попасть в Британию, переплывая Ла-Манш на лодках.