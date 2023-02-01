Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретится на этой неделе с американскими республиканцами с целью лоббировать оказание помощи Украине.

Джонсон должен выступить в частном республиканском клубе в Вашингтоне сегодня вечером, заявил конгрессмен Джо Уилсон, член комитета Палаты представителей по иностранным делам. Он также должен встретиться с группой сенаторов-республиканцев, заявил сенатор США Тодд Янг, хотя и сказал, что не знает точных сроков переговоров, сообщает Reuters.

Затем в планах Джонсона обсудить в Atlantic Council необходимость «единства и поддержки Запада для Украины и того, что еще можно сделать против угрозы, которую представляет Россия». (УНИАН)