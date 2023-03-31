Рекомендации покинуть Россию касаются всех американцев, независимо от цели поездки и рода занятий, в том числе журналистов. Об этом заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

«Сейчас для американцев не время быть в России. Если вы в России — по делам или на отдыхе, независимо от цели поездки, — вам нужно уехать сейчас, — сказал он. — Россия — не лучшее место для вас, даже если вы работаете журналистом».

Ранее администрация Соединенных Штатов в свете ареста американского корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича призвала граждан США воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто в России находится, — покинуть ее. (gazeta.ru)

