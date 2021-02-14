Джон Керри и Сергей Лавров обсудили проблему изменения климата

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили вопросы, связанные с изменением климата на планете. В ходе разговора дипломаты договорились о продолжении сотрудничества между Вашингтоном и Москвой в рамках Арктического совета. Об этом, по информации Голоса Америки, говорится в сообщении МИД РФ.

Телефонный разговор Лаврова с Керри произошел на фоне обострения напряженности в отношениях между Россией и Западом. В пятницу российский министр иностранных дел заявил о готовности Москвы разорвать отношения с Европейским Союзом в случае введения болезненных экономических санкций в отношении России.

В ходе беседы Лавров отметил, что Россия приветствует намерение новой администрации Джо Байдена вновь присоединиться к Парижскому соглашению — глобальному договору, который обязывает почти 200 стран достаточно оперативно остановить повышение температуры на планете, чтобы избежать катастрофических изменений климата.

Бывший президент Дональд Трамп отозвал подпись Соединенных Штатов под этим соглашением, назвав его «катастрофой» для Америки.