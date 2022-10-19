Администрация президента США Джо Байдена не поддержала идею финансирования создания новой крылатой ядерной ракеты морского базирования (SLCM-N).

Как передает ТАСС, Байден заявил, что США пока не нуждаются в SLCM-N, так как разработка новой ракеты может нанести вред другим приоритетам «по модернизации американского ядерного арсенала и инфраструктуры».

В Белом доме считают, что у США достаточно запасов текущих и планируемых вооружений. При создании ракеты американские военно-морские силы рискуют столкнуться с операционной сложностью.