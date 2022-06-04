Запланированные визиты президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию и Израиль, которые должны были состояться в конце июня, были отложены до июля.

Об этом сообщает NBC News.

Источники сообщают, что в следующем месяце Белый дом планирует более масштабную поездку на Ближний Восток.

«Работаем над поездкой в Израиль и Саудовскую Аравию на саммит GCC + 3», — сказал высокопоставленный представитель администрации.

«Мы работаем над подтверждением дат. Когда у нас будет что объявить, мы это сделаем».

Иностранный дипломат и два официальных лица США заявили, что визит Байдена в Саудовской Аравии не состоится в конце июня, а два официальных лица Соединенных Штатов заявили, что поездка в Израиль также откладывается.

Напомним, что ранее Байден собирался посетить Израиль 23 июня, сообщал израильский портал Ynet.

Ожидалось, что глава Белого дома посетит Рамаллу, а затем продолжит свое турне по Ближнему Востоку, в том числе посетит Саудовскую Аравию.