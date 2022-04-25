Джихадистская группировка в Мали в понедельник, 25 апреля, сообщила, что взяла в плен бойца российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, предположительно воевавшего против исламистских боевиков в этой западноафриканской стране. «В первую неделю апреля мы схватили солдата российской ЧВК Вагнера в районе Сегу в центре Мали», — говорится в заявлении «Группы поддержки ислама и мусульман» (GSIM), которое приводит агентство AFP.

GSIM, являющаяся крупнейшей сетью джихадистов в зоне Сахеля и имеющая тесные связи с «Аль-Каидой», впервые объявляет о захвате наемника из ЧВК Вагнера. По утверждению группировки, российские бойцы вместе с малийской армией участвовали в военных операциях в центральной части Мали, в том числе в деревне Мора, где были убиты «сотни невинных граждан».

В конце марта правящая в Мали военная хунта сообщила, что «нейтрализовала» более 200 джихадистов в деревне Мора. Однако, по словам очевидцев, опрошенных СМИ и международной правозащитной организацией Human Rights Watch (HRW), там также было убито большое число гражданских лиц. Миротворческая миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) требует от малийских властей предоставить ей доступ в деревню для расследования произошедшего. (DW)