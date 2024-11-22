В центральной части Мали боевики террористической организации «Аль-Каида» напали на колонну российских наёмников ЧВК «Вагнер». Информацию об этом распространяют каналы, связанные с «Аль-Каидой» и её африканским крылом. На фотографиях, которые радикалы выкладывают в сеть, видны захваченные ими оружие, боеприпасы и экипировка, в том числе с эмблемами ЧВК.

Нападение, предположительно, произошло 21 ноября в центральной части Мали. Боевики сообщают, что убили как минимум семерых «вагнеровцев» и подорвали два автомобиля.

Предыдущее крупное нападение на части ЧВК «Вагнер» в Мали произошло в конце июля. Тогда у границы Мали и Алжира «вагнеровцы» столкнулись с повстанцами из племени туарегов. Погибли несколько десятков боевиков с той и другой стороны, точное число погибших неизвестно.

В Мали наёмники ЧВК «Вагнер» действуют в составе правительственных войск. Власти Мали называют их военными инструкторами.

В 2022 году в результате военного переворота к власти в Мали пришла хунта во главе с полковником Ассими Гоита. Хунта поддерживает дружественные отношения с Россией. Её власть поддерживается в том числе благодаря участию вооружённых структур, связанных с российской ЧВК «Вагнер». (svoboda.org)