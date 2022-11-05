Заходит бабушка в полный трамвай, а место ей никто не уступает.

Она и говорит: — Да, нет уже джентльменов.

Голос из салона: — Джентльменов много, местов нету.

(Анекдот)

Этот анекдот мне вспомнился после слов одного чиновника о недостаточном количестве электричек Сумгаит – Баку. По его словам оказалось, что количество электричек достаточно, просто пассажиров много. Исходя из этой логики, все прекрасно объясняется — транспорта у нас достаточно, и он хорошо работает, просто нас много. Значит, все не так плохо. Смотря, под каким ракурсом все рассматривать. В связи с этим мы можем поздравить себя. По некоторым показателям наш город приблизился к крупнейшим мировым мегаполисам. У нас такие же транспортные проблемы, как в Москве, Мумбаи или Бангалоре. Правда, население у нас в разы меньше, да и как-то не хочется равняться на эти города.

И транспортный коллапс у нас в городе можно сказать если и не наступил, то очень близок. А это очень большая проблема. И если кто-то думает, что это только проблема перемещения из пункта А в пункт Б, то очень глубоко ошибается. Из-за этих пробок мы не только опаздываем. Бог с этим. Можно и пораньше выйти. Но ведь это создает большие проблемы – экономические, для здоровья, безопасности.

Начнем с экономики. Никто не задумывается, сколько горючего сжигается в пробках? Плюс износ двигателя автомобиля. Это бьет по карману водителей и владельцев транспорта. Еще нагрузка на мосты, которые не особо рассчитаны, чтоб на них скапливалось огромное количество автомобилей. И множество других показателей, на которые влияют эти пробки.

Перейдем к вопросам экологии и здоровья. Тут всем понятно, что выхлопные газы не прибавят здоровья жителям города. А нервные клетки, которые не восстанавливаются? А сажа и копоть, которые осаждаются на стенах зданий, а также убивают растительность.

Лет десять — пятнадцать назад, начали вроде строить мосты, тоннели, дорожные развязки. Правда, в этих развязках вначале все путались. Но хотя бы строили. И еще выступали в прессе и на ТВ. Обещали уговорить специалистов по градостроительству из Южной Кореи или США помочь в планировании Баку. Сейчас даже и этого нет. Хоть бы вышел какой-либо чиновник и сказал бы, что вечером, дома, после ужина он целых десять минут думает об этой проблеме и даже обсуждает ее с друзьями в ресторане. Особенно по понедельникам, особенно после шашлыка. Но и этого нет. Зато есть интенсивная застройка центра города. Ну что – удивим мир. Скоро у нас будут не только автомобильные пробки на дорогах, но и людские — на тротуарах. Вместо двух – трехэтажных домов возводятся многоэтажки. При этом ширина улиц остается прежней. И еще открою один «секрет». Пропускная способность канализационных труб тоже сама по себе не увеличивается. Так что, скоро у нас будут еще «канализационные пробки».

В общем, транспортный коллапс может наступить скоро и неожиданно. Ведь «джентльмены» не закончились, закончилась совесть.

Фуад Расулов, Специально для Зеркало