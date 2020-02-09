Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю лекарства от коронавируса

Китайский актер Джеки Чан пообещал миллион юаней (более 9,1 миллиона рублей) тому, кто создаст лекарство от нового типа коронавируса, пишет Strait Times.
«Наука и технологии — ключ в борьбе с вирусом, и я считаю, что многие люди разделяют это мнение, и надеюсь, что лекарство удастся создать как можно быстрее», — передает издание слова артиста.
«Дело не в деньгах. Я не хочу видеть, как некогда оживленные улицы сейчас пустуют, и не хочу видеть, как мои соотечественники борются с вирусом до смерти, когда они должны наслаждаться жизнью», — добавил он.
В воскресенье стало известно, что число жертв нового коронавируса за месяц с небольшим достигло 881 человек.(РИА Новости)