Джек Ма выбыл из тройки богатейших людей Китая

Китай стал первой страной в мире, где количество долларовых миллиардеров превысило тысячу человек, при этом основатель Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма потерял статус богатейшего человека КНР и выбыл из стройки лидеров, свидетельствует рейтинг China Rich List шанхайского исследовательского института Hurun.

На начало 2021 года количество миллиардеров в КНР составляло 1,058 тыс., за минувший год их число увеличилось на 259 человек. В целом, согласно рейтингу Hurun, число миллиардеров по всему миру в 2020 году выросло на 412 и достигло рекордных 3,228 тыс.

Джек Ма потерял статус богатейшего человека Китая и опустился на четвертое место рейтинга. Состояние Ма и его семьи за минувший год увеличилось на 22%, до 360 млрд юаней ($55,6 млрд).

Ма, являющийся председателем правления Alibaba и контролирующий крупнейшую в Китае компанию сферы финансовых технологий Ant Group, практически пропал из публичного поля зрения осенью прошлого года, после того как выступил с критикой действий китайских властей в сфере финансового регулирования. (interfax.ru)