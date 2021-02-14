Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции в связи с убийством 13 мирных жителей Турции террористической организацией ПКК.

Как передает Report, об этом министр написал на своей странице в Twitter.

«Глубоко опечалены известием об убийстве 13 граждан Турции в результате вероломной террористической атаки. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и братскому народу Турции. Решительно осуждаем террористический акт против мирных жителей».

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал в Twitter, что террористическая организация ПКК убила 13 граждан Турции.

| 2021-02-14T11:22:28+04:00 14 февраля 2021, 11:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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