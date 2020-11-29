Джейхун Байрамов выразил соболезнования Ирану

29 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, министр Джейхун Байрамов выразил соболезнования своему иранскому коллеге в связи с убийством главы Организации исследований и инноваций министерства обороны Ирана, ученого Мохсена Фахризаде в результате террористического акта.

Было подчеркнуто, что Азербайджан, как страна, страдающая от терроризма, решительно осуждает все формы и проявления терроризма.

Помимо обсуждений, состоявшихся на этой неделе в режиме видеоконференции, министры также обменялись мнениями о перспективах двустороннего экономического сотрудничества.

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.