17 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 4-го саммита глав государств и правительств Совета Европы встретился с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Испанией, в том числе события, происходящие в регионе.

Информируя министра иностранных дел Испании о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановлении, строительстве и мирных усилиях Азербайджана в регионе, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что не прекращающиеся военные и политические провокации армянской стороны, продолжение минной угрозы являются одними из основных вызовов, стоящих перед продвижением мирного процесса. Была доведена до сведения приверженность Азербайджана мирному процессу на основе принципов территориальной целостности и суверенитета.