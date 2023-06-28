28 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки встретился с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как сообщили в МИД, на встрече состоялся обмен мнениями по основным направлениям процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также по вопросам региональной безопасности.

Во встрече также принял участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Министр Джейхун Байрамов, подробно проинформировав собеседника о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, отметил, что Армения до сих пор не выполнила свои обязательства, не вывела полностью свои вооруженные силы с азербайджанских земель, продолжает военно-политические провокации, чем наносит ущерб мирным усилиям. Было подчеркнуто, что, несмотря на существующие трудности и вызовы, Азербайджан имеет решимость и намерение продвигать повестку нормализации и мира.

Подчеркнута неприемлемость вмешательства Армении в работу по реинтеграции в общество жителей Карабахского региона, имеющих армянское происхождение, это является внутренним вопросом Азербайджана В этом направлении было отмечено, что провокация, совершенная Арменией против пограничный КПП в Лачине, является показателем неспособности Армении переварить усилия Азербайджана по реинтеграции, в том числе прозрачное и свободное передвижение армянских жителей через данный пункт.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан выразил заинтересованность США в поддержке действий по подписанию мирного договора между двумя государствами, отметив, что усилия будут продолжены.