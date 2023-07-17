Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации от 15 июля 2023 года.

Азербайджанский дипломат в ходе встречи с новоназначенным послом Российской Федерации в Азербайджане Михаилом Евдокимовым подчеркнул важность развития отношений между Азербайджаном и Россией в рамках двусторонних и многосторонних соглашений, в условиях добрососедства, дружбы и взаимопонимания.

Далее состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны, азербайджано-армянскому мирному процессу, а также вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.

Было доведено до внимания, что две страны построили свои отношения на основе приверженности принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности, в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Было заявлено, что определение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана со ссылкой на позицию армянской стороны не соответствует указанным рамкам.