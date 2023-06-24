24 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с делегацией Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) во главе с заместителем генерального директора Хасаном Клейбом.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи было обсуждено международное партнерство в области защиты интеллектуальной собственности, а также текущее сотрудничество между Азербайджаном и ВОИС.

Министр Джейхун Байрамов, отметив наличие широких связей сотрудничества между соответствующими структурами Азербайджана и ВОИС, проинформировал о деятельности, осуществляемой в нашей стране в области совершенствования работы в сфере защиты интеллектуальной собственности. Министр привлек внимание к тому, что за период 30-летней оккупации Арменией наших территорий ею были изменены наши географические названия, разграблены или же присвоены культурные ценности и объекты культурного наследия, принадлежащие Азербайджану.

Министр также проинформировал об интенсивных процессах реконструкции и восстановления, проводимых Азербайджаном на своих освобожденных от оккупации землях. Говоря о начале процесса возвращения вынужденных переселенцев в родные края, он также рассказал о минной угрозе со стороны Армении, являющейся главным препятствием для этого процесса.

Противоположная сторона выразила удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и ВОИС, отметив, что деятельность Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики является образцом для ряда стран в этой области, отметила, что Азербайджан внес ценный вклад в международное сотрудничество в данной сфере.

Хасан Кейб, в то же время отметил, что существует потенциал сотрудничества между Азербайджаном и организацией в сфере образования в области интеллектуальной собственности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.