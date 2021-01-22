Джейхун Байрамов пригласил Давида Залкалиани в Азербайджан

Министры иностранных дел Азербайджана и Грузии Джейхун Байрамов и Давид Залкалиани в ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили дружественные отношения между двумя странами.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в МИД Грузии.

Стороны подчеркнули важность существующего стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном.

Отметив важность экономического сотрудничества, главы МИД коснулись и реализации региональных проектов. Стороны также отметили важность устойчивого мира и стабильности в регионе.

Министры выразили готовность к активному сотрудничеству для развития двусторонних связей и региона.

Во время разговора Дж.Байрамов пригласил грузинского коллегу посетить Азербайджан.

| 2021-01-22T19:54:50+04:00 22 января 2021, 20:41|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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