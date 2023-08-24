«В ходе встреч один на один и в расширенном составе с госпожой министром мы обменялись мнениями об отношениях между двумя странами, отношениях и проектах между Азербайджаном и Европейским Союзом, а также о региональных вопросах».
Как сообщает #, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе брифинга с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб.
«Наши страны эффективно сотрудничают и на многосторонних площадках, включая ООН и ее институты, ОБСЕ, ЕС, СЕ и другие организации», — добавил министр.