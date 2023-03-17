17 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает #, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также актуальные темы повестки дня в рамках международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.