Дямир Цирозов и «подвиг» Мэрелина Мэнсона

Главное, в ходе любого расследования, не выйти на самого себя. Эту не хитрую науку вдалбливали в головы всех начинающих следователей, будущих прокуроров и адвокатов. Аналогичная же задача, казалось бы, должна стоять перед всеми журналистами, в том числе и перед теми, которые явно спутали свою профессию с древнейшей. Таких, в южном городе, было не мало. И, что особо важно отметить, ранее все они были собраны в некий клуб. Нет, не «Диоген», о котором писал еще Артур Конан Дойль, но тоже закрытый. Членами его становились лишь те, кто присягал на верность тщедушному интригану с усиками а-ля Адольф Алоизович.

Талант, образованность, общая эрудированность, порядочность и авторитет среди коллег и экспертов тут не имели ровным счетом никакого значения. Скорее наоборот, отсутствие всего вышеуказанного приветствовалось. Так было проще работать в команде Вели Газанова. Да, именно так звали интригана с усиками. В годы своего карьерного взлета, многим до сих пор непонятного, на клич Вели-муаллима, как мухи на..тут я предоставлю читателю возможность докончить фразу, слетались бездари и рвачи разного калибра. Кастинг среди них велся Вульгаром Сярфяли и Афтафаном Камышевым.

Эта троица, явно не святая, но могущественная, распределяла среди членов кружка всякие радости жизни. Например, финансирование по линии государства для изданий, смысл существования которых сводился к безостановочному озвучиванию дифирамбов в адрес Вели Газанова и публикации лжи да глупости в адрес тех, на кого он укажет. Особо отличившиеся в исполнении команды «фас» получали еще и квартиры в доме для журналистов. Правда, и тут были ВИП-персоны. Они умудрились стать обладателями не одной, а сразу нескольких квартир в элитных жилых комплексах южного города. Таковым, к примеру, числился Памир Урод. Усердно конкурировал с ним и Валик Царесуйский.

Рангом пониже и ценою дешевле был Дямир Цирозов. Он публиковался в газете «Голос Газанова». Ясен пень, Велишка был его главной музой. Но, времена наступили новые, тревожные для членов закрытого клуба. Сначала, в долгое эротическое путешествие был послан сам Вели Газанов. Не помогли ему интриги, унижения, поразительная гибкость позвоночника и наличие рычагов влияния на ситуацию в южном городе через прирученных и прикормленных бумагомарак.

Категорически обосрамились все члены клуба. Поняли, что к ним незаметно подкрался пушной зверек, встреча с которым не сулила ничего хорошего. И правы они оказались в своих предчувствиях. Вскоре , по тому же адресату, что и Вели Газанов, был послан Вульгар Сярфяли. Пока еще держался Афтафан Камышев, он вцепился в насиженное кресло мертвой хваткой и не раз уже показал готовность сдать с потрохами всех, кого знал и даже не знал. Его мотивы были понятны. Афтафан прекрасно знал, сколько именно скомуниздил он сам, равно как и его друзья Велишка и Вульгар. Знал и справедливо ждал, когда всех их начнут раздевать догола.

Мгновенно оценили новую ситуацию и Валик Царесуйский да Дямир Цирозов. Правда, выводы они сделали разные. Валик, в полном соответствии с именем, которое на южногородском сленге означало времяпровождение дам с заниженной социальной ответственностью, принялся публиковать ложь и чушь про реально уважаемых в народе представителей четвертой власти. Он их обвинял во всем, начиная от получения доступа ко всем финансам планеты Земля и заканчивая захватом Вселенной. О том, как обогатилась сама эта серость и бездарность, Царесуйский молчал. Не хотел, видно, выдавать своих недавних покровителей, выстругавших из полена нечто отдаленно похожее на Буратино.

Иным путем пошел Цирозов. Он решил жечь глаголом! Он ринулся разоблачать! Но кого? Дямир опубликовал текст, в котором рассказал о том, что квартиры в журдоме раздавались не справедливо. Привел конкретный пример, правда, не удачный. Впрочем, это и не важно. Показательно было то, что вчерашний глашатай Вели Газанова и Вульгара Сярфяли решил сделать то, от чего предостерегали начинающих следователей, будущих прокуроров и адвокатов. Он вышел на самого себя и на своих вчерашних благодетелей. Это, конечно, не точное повторение скандального трюка Мэрелина Мэнсона, но что-то очень близкое. Осталось теперь дождаться, когда тем же займутся господа Газанов и Сярфяли. Южногородцы будут рады поглазеть на это зрелище.